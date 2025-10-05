Homem é preso após ser acusado de ofensas racistas a técnico de vôlei

O homem acusado de racismo contra o técnico Walner Santos, do Montes Claros Vôlei, foi preso neste domingo (5/10). A informação foi confirmada pelo clube nas redes sociais. O caso aconteceu no último sábado, durante partida do clube contra Juiz de Fora.
Em vídeo publicado pelo Montes Claros, é possível ver que, após o suposto ato de racismo, o homem é retirado da arquibancada enquanto a torcida grita “ih, fora” e vaia. É possível ver que ele ainda xinga outra pessoa.
Ver essa foto no Instagram
Uma publicação compartilhada por Montes Claros Vôlei (@montesclarosvoleioficial)
Leia também
-
Paraná: atleta chama rival de “macaco”, leva soco e é demitido do time
-
Vôlei de Praia: Alison se aposenta após bronze no Circuito Brasileiro
-
Jogos da Juventude 2025: assista às finais do Vôlei
-
Brasil tem a pior colocação na história dos Mundiais de vôlei
O clube ainda publicou uma nota oficial sobre o caso. Leia:
“O homem acusado de cometer ato racista contra o técnico Walner Santos foi preso. As ofensas aconteceram na partida desse sábado (4/10) entre Juiz Fora x Montes Claros Vôlei.
Um boletim de ocorrência foi realizado pelo treinador após do apito final. Reiteramos nosso apoio e solidariedade ao treinador e reforçamos que racismo é crime. Não há espaço para qualquer forma de discriminação.”