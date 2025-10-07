07/10/2025
Universo POP
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira
Acreana cospe na cara da namorada do Belo em nova briga na Fazenda 17; ASSISTA
Em meio a rumores de affair com Virgínia , modelo brasileira revela troca de mensagens com Vini Jr.
João Gomes é o primeiro convidado do Tiny Desk Concert versão brasileira

Homem é preso com 1,2 kg de maconha após denúncia anônima em Rio Branco

A prisão foi possível graças à colaboração da população

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Uma ação rápida da Companhia de Choque do Batalhão de Operações Especiais (Bope) resultou na prisão de Hemerson Leandro, de 18 anos, na noite desta terça-feira (7), no bairro Airton Sena, em Rio Branco. O jovem foi flagrado com 1,2 kg de maconha após uma denúncia anônima informar que ele estaria comercializando entorpecentes na região.

Ao chegar ao endereço indicado, os policiais do Choque avistaram o suspeito, que tentou fugir pelos fundos do imóvel. Durante a tentativa de fuga, Hemerson ainda tentou se desfazer da droga em uma área de mata alagadiça, mas acabou sendo interceptado e detido.

Droga apreendida pela Polícia Militar/Foto: ContilNet

Durante a revista, os militares encontraram o entorpecente, totalizando aproximadamente 1,2 kg de maconha. Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde foi autuado por tráfico de drogas.

Momento da prisão/Foto: ContilNet

A prisão foi possível graças à colaboração da população, por meio de denúncia anônima, que permitiu a rápida ação da equipe policial.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost