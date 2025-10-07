Homem é preso com 1,2 kg de maconha após denúncia anônima em Rio Branco

Uma ação rápida da Companhia de Choque do Batalhão de Operações Especiais (Bope) resultou na prisão de Hemerson Leandro, de 18 anos, na noite desta terça-feira (7), no bairro Airton Sena, em Rio Branco. O jovem foi flagrado com 1,2 kg de maconha após uma denúncia anônima informar que ele estaria comercializando entorpecentes na região.

Ao chegar ao endereço indicado, os policiais do Choque avistaram o suspeito, que tentou fugir pelos fundos do imóvel. Durante a tentativa de fuga, Hemerson ainda tentou se desfazer da droga em uma área de mata alagadiça, mas acabou sendo interceptado e detido.

Durante a revista, os militares encontraram o entorpecente, totalizando aproximadamente 1,2 kg de maconha. Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde foi autuado por tráfico de drogas.

A prisão foi possível graças à colaboração da população, por meio de denúncia anônima, que permitiu a rápida ação da equipe policial.