27/10/2025
Universo POP
Homem é preso com cocaína disfarçada de chocolate branco no DF

Escrito por Metrópoles
homem-e-preso-com-cocaina-disfarcada-de-chocolate-branco-no-df

Um homem de 35 anos foi preso por policiais militares do Batalhão de Policiamento Rural (BPRural) e alunos do II Curso de Policiamento Rural (CPR) da Polícia Militar do Distrito Federal, durante um ponto de bloqueio próximo ao Paranoá. O suspeito viajava em um ônibus que seguia de São Paulo com destino ao Piauí e transportava uma caixa de papelão recheada de drogas, avaliadas em R$ 600 mil, incluindo cocaína do tipo “escama de peixe”.

Leia também

Durante a abordagem, os policiais encontraram uma grande quantidade de entorpecentes escondida no veículo:

  • 8.083 papelotes de cocaína
  • 1 kg de cocaína em barra (tipo “escama de peixe”)
  • 1 kg tablete de maconha em barra
  • 4 porções menores de maconha
  • 83 pinos de cocaína

Veja imagens:

6 imagensDrogas apreendidasCocaína embalada com logo de chocolateCocaína, pinos e maconhaPMDF prendeu homem com drogas avaliadas em R$ 600 milPorções de drogas apreendidasFechar modal.1 de 6

Pinos e porções de maconha

Reprodução / PMDF2 de 6

Drogas apreendidas

Reprodução / PMDF3 de 6

Cocaína embalada com logo de chocolate

Reprodução / PMDF4 de 6

Cocaína, pinos e maconha

Reprodução / PMDF5 de 6

PMDF prendeu homem com drogas avaliadas em R$ 600 mil

Reprodução / PMDF6 de 6

Porções de drogas apreendidas

Reprodução / PMDF

Após a apreensão, os agentes analisaram as imagens das câmeras de segurança do terminal de embarque, conseguindo identificar o passageiro responsável pela bagagem.

O homem foi detido e encaminhado à 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião), onde responderá por tráfico de drogas.

