Homem é preso com cocaína disfarçada de chocolate branco no DF

Um homem de 35 anos foi preso por policiais militares do Batalhão de Policiamento Rural (BPRural) e alunos do II Curso de Policiamento Rural (CPR) da Polícia Militar do Distrito Federal, durante um ponto de bloqueio próximo ao Paranoá. O suspeito viajava em um ônibus que seguia de São Paulo com destino ao Piauí e transportava uma caixa de papelão recheada de drogas, avaliadas em R$ 600 mil, incluindo cocaína do tipo “escama de peixe”.

Durante a abordagem, os policiais encontraram uma grande quantidade de entorpecentes escondida no veículo:

8.083 papelotes de cocaína

1 kg de cocaína em barra (tipo “escama de peixe”)

1 kg tablete de maconha em barra

4 porções menores de maconha

83 pinos de cocaína

Pinos e porções de maconha

Drogas apreendidas

Cocaína embalada com logo de chocolate

Cocaína, pinos e maconha

PMDF prendeu homem com drogas avaliadas em R$ 600 mil

Porções de drogas apreendidas

Após a apreensão, os agentes analisaram as imagens das câmeras de segurança do terminal de embarque, conseguindo identificar o passageiro responsável pela bagagem.

O homem foi detido e encaminhado à 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião), onde responderá por tráfico de drogas.