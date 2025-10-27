Homem é preso com cocaína disfarçada de chocolate branco no DF

Um homem de 35 anos foi preso por policiais militares do Batalhão de Policiamento Rural (BPRural) e alunos do II Curso de Policiamento Rural (CPR) da Polícia Militar do Distrito Federal, durante um ponto de bloqueio próximo ao Paranoá. O suspeito viajava em um ônibus que seguia de São Paulo com destino ao Piauí e transportava uma caixa de papelão recheada de drogas, avaliadas em R$ 600 mil, incluindo cocaína do tipo “escama de peixe”.
Durante a abordagem, os policiais encontraram uma grande quantidade de entorpecentes escondida no veículo:
- 8.083 papelotes de cocaína
- 1 kg de cocaína em barra (tipo “escama de peixe”)
- 1 kg tablete de maconha em barra
- 4 porções menores de maconha
- 83 pinos de cocaína
Veja imagens:
Pinos e porções de maconha
Drogas apreendidas
Cocaína embalada com logo de chocolate
Cocaína, pinos e maconha
PMDF prendeu homem com drogas avaliadas em R$ 600 mil
Porções de drogas apreendidas
Após a apreensão, os agentes analisaram as imagens das câmeras de segurança do terminal de embarque, conseguindo identificar o passageiro responsável pela bagagem.
O homem foi detido e encaminhado à 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião), onde responderá por tráfico de drogas.