Homem é preso em flagrante com caminhonete roubada e documentos adulterados no Acre

Uma caminhonete com registro de roubo foi recuperada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante uma ação de fiscalização realizada nesta segunda-feira (13) em Rio Branco. O veículo também apresentava sinais de adulteração nos identificadores, segundo os agentes.

A irregularidade foi descoberta após os policiais notarem inconsistências entre os dados do automóvel e as informações contidas nos documentos apresentados pelo motorista.

A partir de uma análise mais detalhada, foi confirmado que se tratava de um veículo roubado. Diante da constatação, o condutor recebeu voz de prisão e foi levado para a delegacia, onde ficou à disposição da autoridade policial.

A caminhonete foi apreendida e encaminhada para os procedimentos legais de perícia e restituição.