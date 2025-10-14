14/10/2025
Universo POP
Jesus Luz tem foto íntima vazada e promete processar responsáveis: “Medidas legais serão tomadas”
VÍDEO: noiva é flagrada escondida em banheiro com padre em casa paroquial
“Nunca foi pobre”: vídeo antigo da mãe de Virginia Fonseca volta a viralizar na web
Bruna Marquezine vira assunto nas redes ao surgir sambando no Rio; veja o vídeo
Val Marchiori inicia quimioterapia e fala sobre tratamento contra o câncer: “Não vai ser fácil”
Fiuk se revolta com vizinhos e instala barreira após invasões em sua casa
Influencer preso pela PF presenteou Neymar com colar de R$ 2 milhões
Apresentador da Band revela cirurgia cardíaca de 12 horas e recuperação após 3 AVCs
Horóscopo do dia: descubra o que os astros revelam para esta terça-feira
O calendário dos bombeiros australianos está de volta; renda vai para causas beneficentes

Homem é preso em flagrante com caminhonete roubada e documentos adulterados no Acre

A caminhonete foi apreendida e encaminhada para os procedimentos legais de perícia e restituição

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Uma caminhonete com registro de roubo foi recuperada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante uma ação de fiscalização realizada nesta segunda-feira (13) em Rio Branco. O veículo também apresentava sinais de adulteração nos identificadores, segundo os agentes.

Diante da constatação, o condutor recebeu voz de prisão e foi levado para a delegacia | Foto: Ascom

A irregularidade foi descoberta após os policiais notarem inconsistências entre os dados do automóvel e as informações contidas nos documentos apresentados pelo motorista.

A partir de uma análise mais detalhada, foi confirmado que se tratava de um veículo roubado. Diante da constatação, o condutor recebeu voz de prisão e foi levado para a delegacia, onde ficou à disposição da autoridade policial.

A caminhonete foi apreendida e encaminhada para os procedimentos legais de perícia e restituição.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost