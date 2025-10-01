01/10/2025
Universo POP
Acreana na Fazenda briga novamente com ex de Belo: “Seu grelo deve estar imenso de tanta bomba”
Nicki Minaj e Cardi B protagonizam barraco nas redes após lançamento de álbum
STJ mantém prisão de Hytalo Santos e do marido por suspeita de tráfico de pessoas
Ana Castela e Virginia Fonseca vão dividir a programação do SBT na mesma semana
Heleninha é presa em reta final de Vale Tudo; mistério sobre seu destino agita a novela
Virginia Fonseca rebate críticas sobre coreografia em estreia como rainha de bateria da Grande Rio
Andressa Urach surpreende em gravação com pai, irmã, filho e ex-marido
Grazi Massafera quebra o silêncio sobre rumores de mau cheiro de Cauã Reymond
‘Vale Tudo’ promete duas mortes impactantes e o retorno surpreendente de Leonardo
Rapper Oruam realiza desejo curioso em primeira noite fora da prisão

Homem é preso em flagrante por agredir e ameaçar companheira no Acre

O homem já havia sido preso anteriormente em Porto Walter pelo mesmo tipo de crime

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A Polícia Civil do Acre (PCAC) prendeu em flagrante, na tarde de terça-feira (30), um homem acusado de ameaçar e agredir fisicamente a própria companheira no município de Rodrigues Alves. A ação foi conduzida pela Delegacia-Geral do município.

O homem já havia sido preso por crimes parecidos/Foto: Reprodução

De acordo com o delegado Marcílio Laurentino, a vítima procurou a delegacia relatando que o agressor vinha utilizando todo o dinheiro da família, inclusive o benefício dela, para consumir bebidas alcoólicas. Embriagado, o homem retornava para casa e praticava agressões físicas, além de fazer ameaças de morte.

Ainda na manhã de terça-feira, a mulher teria sido novamente agredida. Diante da denúncia, a equipe policial localizou o acusado na residência da mãe dele, onde foi preso em flagrante.

Segundo a Polícia Civil, o homem já havia sido preso anteriormente em Porto Walter pelo mesmo tipo de crime. Ele permanece sob custódia e deve passar por audiência nesta quarta-feira (1), quando a Justiça decidirá sobre a manutenção da prisão.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost