Homem é preso em flagrante por agredir e ameaçar companheira no Acre

A Polícia Civil do Acre (PCAC) prendeu em flagrante, na tarde de terça-feira (30), um homem acusado de ameaçar e agredir fisicamente a própria companheira no município de Rodrigues Alves. A ação foi conduzida pela Delegacia-Geral do município.

De acordo com o delegado Marcílio Laurentino, a vítima procurou a delegacia relatando que o agressor vinha utilizando todo o dinheiro da família, inclusive o benefício dela, para consumir bebidas alcoólicas. Embriagado, o homem retornava para casa e praticava agressões físicas, além de fazer ameaças de morte.

Ainda na manhã de terça-feira, a mulher teria sido novamente agredida. Diante da denúncia, a equipe policial localizou o acusado na residência da mãe dele, onde foi preso em flagrante.

Segundo a Polícia Civil, o homem já havia sido preso anteriormente em Porto Walter pelo mesmo tipo de crime. Ele permanece sob custódia e deve passar por audiência nesta quarta-feira (1), quando a Justiça decidirá sobre a manutenção da prisão.