27/10/2025
Universo POP
Homem é preso em flagrante por aliciar adolescentes pela internet

Escrito por Metrópoles
Policiais civis da 60ª DP (Campos Elíseos) prenderam em flagrante, nesse domingo (26/10), um homem acusado de aliciar adolescentes de 13 anos por meio de redes sociais e aplicativos de mensagens. Ele foi capturado em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro.

Segundo os agentes, duas mulheres procuraram a delegacia e relataram que os filhos, ambos de 13 anos, vinham sendo aliciados virtualmente por um homem e que ele mantinha contato com os adolescentes por meio de aplicativos e redes sociais, enviando mensagens, áudios e imagens de teor pornográfico. Além disso, solicitava conteúdo íntimo das vítimas.

Leia mais em O São Gonçalo, parceiro do Metrópoles.

