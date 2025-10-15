15/10/2025
Homem é preso em Mâncio Lima após tentar agredir a mãe e incendiar a casa dela

De acordo com a autoridade policial, o homem já possuía antecedentes por violência doméstica

A Delegacia da Polícia Civil de Mâncio Lima prendeu nesta semana um homem acusado de tentar agredir a própria mãe, de 56 anos, e atear fogo na residência dela. A informação foi confirmada pelo delegado José Obetânio, responsável pelo caso.

Ele foi flagrado e autuado em flagrante pelos crimes de tentativa de incêndio e violência doméstica | Foto: ilustrativa

De acordo com a autoridade policial, o homem já possuía antecedentes por violência doméstica, tendo sido preso anteriormente por agredir sua companheira. Desta vez, ele foi flagrado e autuado em flagrante pelos crimes de tentativa de incêndio e violência doméstica.

A Polícia Civil destacou a importância de que casos de violência familiar sejam denunciados o quanto antes, para garantir a proteção das vítimas e evitar a repetição ou agravamento das agressões.

