Homem é preso em Mâncio Lima após tentar agredir a mãe e incendiar a casa dela

A Delegacia da Polícia Civil de Mâncio Lima prendeu nesta semana um homem acusado de tentar agredir a própria mãe, de 56 anos, e atear fogo na residência dela. A informação foi confirmada pelo delegado José Obetânio, responsável pelo caso.

De acordo com a autoridade policial, o homem já possuía antecedentes por violência doméstica, tendo sido preso anteriormente por agredir sua companheira. Desta vez, ele foi flagrado e autuado em flagrante pelos crimes de tentativa de incêndio e violência doméstica.

A Polícia Civil destacou a importância de que casos de violência familiar sejam denunciados o quanto antes, para garantir a proteção das vítimas e evitar a repetição ou agravamento das agressões.