Homem é preso no Acre após ameaçar funcionários da Energisa e efetuar disparos em via pública

A Polícia Civil do Acre (PCAC) prendeu em flagrante, na última terça-feira (7), um homem de 32 anos, identificado pelas iniciais J.V.S., acusado de ameaçar funcionários da concessionária de energia elétrica Energisa e realizar diversos disparos de arma de fogo em via pública no município de Plácido de Castro, interior do estado.

De acordo com informações do delegado Leandro Lucas Barreto de Lima, titular da Delegacia-Geral de Plácido de Castro, a ocorrência teve início por volta das 9h, quando dois funcionários da empresa compareceram à delegacia relatando que haviam sido ameaçados enquanto faziam o corte de energia por inadimplência em uma residência.

“As vítimas informaram que, ao chegarem ao endereço para proceder à suspensão do fornecimento de energia elétrica, o investigado e um comparsa sacaram pistolas e efetuaram vários disparos próximos aos funcionários, com o objetivo de intimidá-los”, relatou o delegado.

Após o registro do boletim de ocorrência e o reconhecimento fotográfico de um dos autores, a equipe da Polícia Civil iniciou diligências e conseguiu localizar e prender J.V.S. em flagrante por volta das 11h40 do mesmo dia.

O suspeito foi conduzido à delegacia e, após audiência de custódia, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça, permanecendo à disposição do Poder Judiciário. Ele responderá pelos crimes de ameaça (art. 147 do Código Penal) e disparo de arma de fogo em via pública (art. 15 da Lei nº 10.826/2003 – Estatuto do Desarmamento).

A Polícia Civil segue com as investigações para identificar o comparsa envolvido na ação e localizar as armas de fogo utilizadas no crime.

“Estamos trabalhando para garantir que ambos os envolvidos sejam responsabilizados e que situações como essa, que colocam em risco a vida de trabalhadores e da população, não fiquem impunes”, destacou o delegado Leandro Lucas Barreto de Lima.