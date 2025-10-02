02/10/2025
Homem é preso no Acre após ser identificado por blusa de time usada em roubo

Ele foi reconhecido pela blusa de time de futebol que vestia, a mesma utilizada minutos antes durante a ação criminosa

A Polícia Militar prendeu, na noite de quarta-feira (1º), um homem suspeito de roubo na região central de Cruzeiro do Sul, no Acre. Ele foi reconhecido pela blusa de time de futebol que vestia, a mesma utilizada minutos antes durante a ação criminosa.

Entre elas, um homem vestia a blusa de time (I. I.), semelhante à descrição repassada da roupa usada pelo autor do roubo/Foto: Reprodução

De acordo com a PM, a guarnição realizava patrulhamento no centro da cidade quando se deparou com um grupo de cinco pessoas em situação de rua. Entre elas, um homem vestia a blusa de time (I. I.), semelhante à descrição repassada da roupa usada pelo autor do roubo.

Durante a abordagem, os policiais verificaram que havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito. Outro homem que estava junto com ele também acabou detido, já que possuía mandado de prisão em aberto por violência doméstica.

Ambos foram encaminhados à delegacia de Cruzeiro do Sul, onde permanecem à disposição da Justiça.

