Homem é preso por ameaçar ex-mulher e atual companheiro dela

Em uma ação integrada entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), um foragido da Justiça foi preso nesta sexta-feira (10/10), na BR-020, em frente à Unidade Operacional da PRF, em Formosa (GO). O homem era procurado por descumprimento de medidas protetivas, ameaças à ex-companheira e disparo de arma de fogo.

A prisão ocorreu durante uma fiscalização de rotina, que contou com a troca de informações entre as duas instituições. Ao abordar o veículo conduzido pelo suspeito, os policiais consultaram os sistemas de segurança e constataram a existência de um mandado de prisão expedido pela Justiça do Distrito Federal.

Segundo as investigações, o homem passou a ameaçar a ex-companheira após o fim do relacionamento, em janeiro de 2025. As ameaças se intensificaram em maio, quando a vítima iniciou um novo relacionamento. No dia 4 de outubro, o suspeito foi até a residência da mulher e efetuou um disparo de arma de fogo contra a motocicleta do atual companheiro dela.

Após a abordagem, o homem foi encaminhado à Polícia Civil do Distrito Federal para os procedimentos legais.