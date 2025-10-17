Homem é preso por espancar até a morte motorista que o atropelou em GO

Goiânia – Um motociclista foi preso após perseguir e espancar até a morte o motorista Leandro Santos Silva, de 40 anos. O caso aconteceu após Leandro atropelar o suspeito na esquina de um bar e fugir do local. O caso aconteceu em Itumbiara, no sul goiano, em julho deste ano.

No entanto, o motociclista foi preso preventivamente nessa quinta-feira (16/10). Segundo a Polícia Civil de Goiás (PCGO), ele é investigado por homicídio qualificado e permaneceu em silêncio durante o depoimento para a polícia.

Segundo a investigação da Polícia Civil, o motorista saiu de um bar após uma briga e dirigia de forma desgovernada pela região, quando fez uma curva e perdeu o controle do carro, colidindo contra o motociclista, que estava na esquina. Após a batida, o condutor fugiu do local e foi perseguido pelo suspeito e por populares que estavam no estabelecimento. Entretanto, durante a perseguição, o motorista capotou o veículo.

Debilitado por causa do capotamento, o motorista foi espancado pelo motociclista com um pedaço de madeira. Durante a agressão, o homem desferiu golpes na cabeça de Leandro.

Segundo o laudo pericial, o motorista apresentava exposição da massa encefálica e lesões compatíveis com ação contundente, o que indica que a morte não foi resultado apenas do capotamento.

De acordo com o delegado Felipe Sala, o motociclista agiu sozinho, apesar de câmeras de segurança apontarem mais pessoas durante a perseguição. As demais pessoas são todas testemunhas, e colaboraram com a investigação.

Ainda segundo o investigador, a apuração do caso ainda aguarda os laudos periciais para verificar se a vítima estava embriagada no momento da batida entre o carro e a moto. O suspeito tinha registro na polícia por lesão corporal em situação de violência doméstica e por adulteração de sinal identificador de veículo automotor.