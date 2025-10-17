17/10/2025
Universo POP
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França
Incoerente e pesado: Victoria’s Secret é criticada por exageros no Fashion Show 2025
Luana Piovani é condenada por injúria em processo movido por Neymar
Apontado como pivô do término de Cocielo e Tatá, Maurício Meirelles se pronuncia
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para esta sexta-feira
Morre Ace Frehley, guitarrista e um dos fundadores do Kiss, aos 74 anos
Justiça bloqueia contas do milionário Chiquinho Scarpa e encontra apenas R$ 34
Gracyanne Barbosa vive romance com João Vicente de Castro, ator de “Vale Tudo”

Homem é preso por espancar até a morte motorista que o atropelou em GO

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
homem-e-preso-por-espancar-ate-a-morte-motorista-que-o-atropelou-em-go

Goiânia – Um motociclista foi preso após perseguir e espancar até a morte o motorista Leandro Santos Silva, de 40 anos. O caso aconteceu após Leandro atropelar o suspeito na esquina de um bar e fugir do local. O caso aconteceu em Itumbiara, no sul goiano, em julho deste ano.

No entanto, o motociclista foi preso preventivamente nessa quinta-feira (16/10). Segundo a Polícia Civil de Goiás (PCGO), ele é investigado por homicídio qualificado e permaneceu em silêncio durante o depoimento para a polícia.

Leia também

Segundo a investigação da Polícia Civil, o motorista saiu de um bar após uma briga e dirigia de forma desgovernada pela região, quando fez uma curva e perdeu o controle do carro, colidindo contra o motociclista, que estava na esquina. Após a batida, o condutor fugiu do local e foi perseguido pelo suspeito e por populares que estavam no estabelecimento. Entretanto, durante a perseguição, o motorista capotou o veículo.

Debilitado por causa do capotamento, o motorista foi espancado pelo motociclista com um pedaço de madeira. Durante a agressão, o homem desferiu golpes na cabeça de Leandro.

Segundo o laudo pericial, o motorista apresentava exposição da massa encefálica e lesões compatíveis com ação contundente, o que indica que a morte não foi resultado apenas do capotamento.

De acordo com o delegado Felipe Sala, o motociclista agiu sozinho, apesar de câmeras de segurança apontarem mais pessoas durante a perseguição. As demais pessoas são todas testemunhas, e colaboraram com a investigação.

Ainda segundo o investigador, a apuração do caso ainda aguarda os laudos periciais para verificar se a vítima estava embriagada no momento da batida entre o carro e a moto. O suspeito tinha registro na polícia por lesão corporal em situação de violência doméstica e por adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost