Homem é preso suspeito de matar o pai durante discussão no litoral

Um homem de 42 anos foi preso em flagrante, na tarde desse sábado (4/10), suspeito de matar o próprio pai durante uma discussão, no bairro Quietude, em Praia Grande, litoral sul de São Paulo.
Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), policiais militares foram acionados ao endereço da ocorrência e, no local, apuraram que pai e filho discutiam, quando o suspeito agrediu o mais velho.
Ainda de acordo com a pasta, a vítima já foi encontrada sem vida no imóvel.
Negou as acusações
- Questionado sobre as acusações, o suspeito negou os fatos, mas mesmo assim acabou detido.
- Ele foi encaminhado ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ) de Praia Grande, onde permaneceu à disposição da Justiça.
- O caso foi registrado como homicídio.