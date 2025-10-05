05/10/2025
Homem é preso suspeito de matar o pai durante discussão no litoral

Um homem de 42 anos foi preso em flagrante, na tarde desse sábado (4/10), suspeito de matar o próprio pai durante uma discussão, no bairro Quietude, em Praia Grande, litoral sul de São Paulo.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), policiais militares foram acionados ao endereço da ocorrência e, no local, apuraram que pai e filho discutiam, quando o suspeito agrediu o mais velho.

Ainda de acordo com a pasta, a vítima já foi encontrada sem vida no imóvel.

Negou as acusações

  • Questionado sobre as acusações, o suspeito negou os fatos, mas mesmo assim acabou detido.
  • Ele foi encaminhado ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ) de Praia Grande, onde permaneceu à disposição da Justiça.
  • O caso foi registrado como homicídio.

 

