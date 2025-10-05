Homem é preso suspeito de matar o pai durante discussão no litoral

Um homem de 42 anos foi preso em flagrante, na tarde desse sábado (4/10), suspeito de matar o próprio pai durante uma discussão, no bairro Quietude, em Praia Grande, litoral sul de São Paulo.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), policiais militares foram acionados ao endereço da ocorrência e, no local, apuraram que pai e filho discutiam, quando o suspeito agrediu o mais velho.

Ainda de acordo com a pasta, a vítima já foi encontrada sem vida no imóvel.

Negou as acusações