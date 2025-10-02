Homem é torturado e executado a tiros em área de mata na Cidade do Povo, em Rio Branco

Um homem ainda não identificado foi torturado a golpes de ripa e executado a tiros na noite desta quinta-feira (2), em uma área de mata nas proximidades da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), localizada na Rua Geraldo Leite, quadra 6, do Conjunto Habitacional Cidade do Povo, no Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, populares ouviram disparos de arma de fogo vindos da mata atrás da ETE e acionaram a Polícia Militar. Uma guarnição do 2º Batalhão foi até o local e encontrou a vítima caída, ensanguentada e já sem vida. O corpo apresentava sinais de agressão física e múltiplas perfurações por disparos de arma de fogo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte avançado, mas a equipe apenas constatou o óbito.

A Polícia Militar isolou a área para os trabalhos da perícia. Após os procedimentos de praxe, o corpo foi recolhido por agentes do Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames cadavéricos e de papiloscopia para confirmação da identidade.

A Polícia Civil, por meio da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), esteve no local e colheu informações preliminares. O caso segue sob investigação.