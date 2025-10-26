26/10/2025
Universo POP
Roberta Miranda liga para a dona do bordão ‘Tem Pitú?’ e fãs enlouquecem
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality

Homem em “saídão” é preso após espancar companheira

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
homem-em-“saidao”-e-preso-apos-espancar-companheira

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 29ª DP, prendeu em flagrante, neste domingo (26/10), um homem de 42 anos acusado de espancar a companheira, deixá-la com o rosto desfigurado e divulgar vídeos íntimos da vítima nas redes sociais. O crime ocorreu na DF-065, na altura do Caub I, região do Riacho Fundo II.

Segundo a 29ª Delegacia de Polícia, responsável pela investigação, o agressor, identificado como Nilton Imaculado Ribeiro, buscou a mulher nas primeiras horas da manhã e iniciou uma discussão dentro do carro, motivada por ciúmes. Durante o trajeto, passou a agredi-la violentamente com socos no rosto. Para escapar, a vítima se jogou do veículo em movimento e foi socorrida por populares em estado grave.

Leia também

Mesmo após o ataque, o suspeito utilizou o celular da companheira para divulgar vídeos íntimos da mulher em redes sociais e grupos de WhatsApp, além de postar as imagens no status do próprio número da vítima, acompanhadas de mensagens ofensivas. Ele também teria ameaçado familiares da mulher para impedir que o caso fosse denunciado.

Durante as diligências, a PCDF descobriu que o homem estava em liberdade temporária (“saídão”) e cumpria pena no Centro de Progressão Penitenciária (CPP). Após retornar à unidade prisional, foi detido e autuado em flagrante. O veículo usado no crime e o celular da vítima foram apreendidos.

De acordo com a Polícia Civil, Nilton possui extensa ficha criminal, com passagens por lesão corporal, ameaça, injúria, cárcere privado e uma tentativa anterior de feminicídio. Diante da gravidade do caso, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do suspeito.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost