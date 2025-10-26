Homem em “saídão” é preso após espancar companheira

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 29ª DP, prendeu em flagrante, neste domingo (26/10), um homem de 42 anos acusado de espancar a companheira, deixá-la com o rosto desfigurado e divulgar vídeos íntimos da vítima nas redes sociais. O crime ocorreu na DF-065, na altura do Caub I, região do Riacho Fundo II.

Segundo a 29ª Delegacia de Polícia, responsável pela investigação, o agressor, identificado como Nilton Imaculado Ribeiro, buscou a mulher nas primeiras horas da manhã e iniciou uma discussão dentro do carro, motivada por ciúmes. Durante o trajeto, passou a agredi-la violentamente com socos no rosto. Para escapar, a vítima se jogou do veículo em movimento e foi socorrida por populares em estado grave.

Mesmo após o ataque, o suspeito utilizou o celular da companheira para divulgar vídeos íntimos da mulher em redes sociais e grupos de WhatsApp, além de postar as imagens no status do próprio número da vítima, acompanhadas de mensagens ofensivas. Ele também teria ameaçado familiares da mulher para impedir que o caso fosse denunciado.

Durante as diligências, a PCDF descobriu que o homem estava em liberdade temporária (“saídão”) e cumpria pena no Centro de Progressão Penitenciária (CPP). Após retornar à unidade prisional, foi detido e autuado em flagrante. O veículo usado no crime e o celular da vítima foram apreendidos.

De acordo com a Polícia Civil, Nilton possui extensa ficha criminal, com passagens por lesão corporal, ameaça, injúria, cárcere privado e uma tentativa anterior de feminicídio. Diante da gravidade do caso, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do suspeito.