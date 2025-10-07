07/10/2025
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas

Morador de rua se desloca com naturalidade, colecionando materiais recicláveis

Um vídeo inusitado que circula nas redes sociais mostra um morador de rua catando lixo usando um salto agulha preto. O registro foi feito por um cinegrafista amador, que capturou a cena enquanto passava pelo local.

Nas imagens, é possível ver o homem caminhando pelas ruas com naturalidade, coletando materiais recicláveis enquanto calça o salto alto. O contraste entre o calçado sofisticado e a rotina difícil de quem vive nas ruas chamou atenção de internautas e provocou reações variadas, entre espanto, curiosidade e até humor.

Morador de rua se desloca com naturalidade, colecionando materiais recicláveis/Foto: Reprodução

Moradores e testemunhas que presenciaram a cena comentaram que o homem se comportava com calma e parecia confortável usando o sapato enquanto realizava sua atividade. A gravação também levantou debates sobre criatividade, sobrevivência e as escolhas pessoais de pessoas em situação de vulnerabilidade social.

O vídeo rapidamente viralizou, acumulando visualizações e compartilhamentos, e chamou atenção para a realidade de moradores de rua que, mesmo em condições adversas, encontram formas de manter identidade e estilo em meio às dificuldades.

Veja o vídeo:

