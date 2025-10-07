Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas

Um vídeo inusitado que circula nas redes sociais mostra um morador de rua catando lixo usando um salto agulha preto. O registro foi feito por um cinegrafista amador, que capturou a cena enquanto passava pelo local.

Nas imagens, é possível ver o homem caminhando pelas ruas com naturalidade, coletando materiais recicláveis enquanto calça o salto alto. O contraste entre o calçado sofisticado e a rotina difícil de quem vive nas ruas chamou atenção de internautas e provocou reações variadas, entre espanto, curiosidade e até humor.

Moradores e testemunhas que presenciaram a cena comentaram que o homem se comportava com calma e parecia confortável usando o sapato enquanto realizava sua atividade. A gravação também levantou debates sobre criatividade, sobrevivência e as escolhas pessoais de pessoas em situação de vulnerabilidade social.

O vídeo rapidamente viralizou, acumulando visualizações e compartilhamentos, e chamou atenção para a realidade de moradores de rua que, mesmo em condições adversas, encontram formas de manter identidade e estilo em meio às dificuldades.

Veja o vídeo: