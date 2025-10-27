Homem em situação de rua comete furto, é baleado e pede ajuda três dias depois em Rio Branco

O morador em situação de rua José Félix da Silva, de 34 anos, monitorado por tornozeleira eletrônica, foi baleado na perna após cometer um furto e só procurou ajuda três dias depois do crime, na noite desta segunda-feira (27), na Rua Floriano Peixoto, em frente à escola Instituto São José, no bairro Dom Giocondo, em Rio Branco.
De acordo com testemunhas, José Félix havia furtado objetos de uma residência localizada na Rua Piauí, no mesmo bairro. Enquanto caminhava pela via pública, foi abordado por um homem não identificado, que efetuou um disparo e o atingiu na coxa direita. O atirador fugiu logo em seguida e não foi localizado.
Com a ferida infeccionada e sentindo fortes dores, José Félix foi visto mancando e se sentou na calçada da Rua Floriano Peixoto, onde pediu ajuda a populares. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e prestou os primeiros socorros no local.
A vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde recebeu atendimento médico e seu estado de saúde foi considerado estável.
A Polícia Militar não foi acionada para atender à ocorrência.