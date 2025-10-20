Homem em situação de rua é agredido enquanto procurava lugar para dormir em Rio Branco

Odair José dos Santos Carrilho, de 51 anos, foi vítima de agressão física enquanto procurava um lugar para dormir, na noite deste domingo (19), na Rua Piauí, no bairro Dom Giocondo — conhecido popularmente como “Papoco” — em Rio Branco.

Segundo informações repassadas pela própria vítima, ele tentava se acomodar em frente a uma residência na Rua Piauí quando o proprietário saiu com uma ripa e começou a agredi-lo. Um dos golpes foi direcionado à cabeça de Odair e poderia tê-lo matado. No entanto, ele conseguiu se proteger com o braço direito, que acabou fraturado em várias partes.

Após a agressão, o homem em situação de rua correu e pediu ajuda a populares que estavam jantando nas proximidades do monumento conhecido como “Cristo do Zamir”, na Rua Rio Grande do Sul.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico para prestar os primeiros socorros. Após ser atendido e estabilizado, Odair foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco. Seu estado de saúde foi considerado estável.

A Polícia Militar e a Polícia Civil não foram acionadas para a ocorrência.

Moradores da região acreditam que Odair pode ter sido alvo de uma “disciplina” imposta por uma organização criminosa, sob a suspeita de envolvimento em furtos no bairro. Segundo eles, a fratura no braço teria sido causada por um golpe aplicado com extrema violência.