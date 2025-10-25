25/10/2025
Homem entra em surto após acidente e se esconde em buraco no DF

Um homem de 35 anos foi localizado pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), neste sábado (25/10), após fugir do local de um acidente de carro, na Octogonal 8, em frente a uma floricultura, e se esconder dentro de um buraco.

Segundo a PMDF, o homem, que trabalha como motorista por aplicativo, teria surtado depois de colidir contra uma placa e um arbusto. Fora de si, ele deixou o local da colisão por “acreditar estar sendo perseguido”.

Conforme a corporação, o motorista faz uso de medicamento controlado. No momento em que entrou em pânico, ele teria abandonado o veículo e se escondido em um buraco próximo a um atacadão no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA).

Acionados para a ocorrência, equipes do 7º Batalhão de Polícia, com apoio do 15º Batalhão de Polícia, realizaram buscas e conseguiram encontrar o homem. Ele recebeu atendimento da polícia e foi encaminhado para acompanhamento especializado, com a presença da família.

