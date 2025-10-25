Homem envolvido em diversos furtos de fio de cobre é preso no DF

Integrantes do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) prenderam, neste sábado (25/10), um homem apontado como o “principal suspeito” de cometer uma série de furtos de fio de cobre na Asa Norte, no Plano Piloto, Distrito Federal.

Conforme informado, policiais foram acionados por volta das 4h, por meio da Rede de Vizinhos Protegidos (RVP), para atender uma ocorrência de furto de cabos de energia.

Ao chegarem ao local, os PMs prenderam em flagrante o autor do crime, além de recuperarem todo o material furtado.

Segundo a Polícia Militar do DF (PMDF), no momento da prisão, foi verificado que o detido acumula vários registros de roubos de veículo, a pedestres e a comércios e por uso de arma branca.

Para a PMDF, a ação conjunta entre a corporação e a participação do cidadão na Rede de Vizinhos Protegidos tem fortalecido a prevenção e a resposta rápida às ocorrências, “coibindo crimes que impactam diretamente a população e comprometem serviços públicos essenciais”.