Homem esconde arma em colchão após atirar e ameaçar vizinhos no DF

Um homem foi preso após ameaçar vizinhos com uma arma de fogo e esconder o revólver dentro de um colchão, neste domingo (19/10).

A intimidação ocorreu na madrugada de sábado (18/10), na zona rural de Brazlândia, região do Capãozinho III.

O homem foi preso por policiais civis da 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia).

Veja as imagens:

Segundo as investigações da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o suspeito se envolveu em uma briga com um vizinho. Cerca de 20 minutos após deixar o local, ele retornou armado, efetuou um disparo dentro do próprio carro e passou a ameaçar uma das vítimas.

Mais detalhes da prisão:

A equipe policial foi acionada, mas o homem conseguiu fugir antes da chegada dos agentes.

Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, os agentes acharam um revólver calibre .38 escondido dentro de um colchão.

A arma estava com seis cartuchos intactos.

Durante a diligência, a polícia constatou que o homem se feriu ao disparar acidentalmente contra a própria perna. Mesmo lesionado, ele não procurou atendimento médico.

O homem foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, disparo de arma de fogo e ameaça. Ele permanece à disposição da Justiça.