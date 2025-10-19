Homem esconde arma em colchão após atirar e ameaçar vizinhos no DF

Um homem foi preso após ameaçar vizinhos com uma arma de fogo e esconder o revólver dentro de um colchão, neste domingo (19/10).
A intimidação ocorreu na madrugada de sábado (18/10), na zona rural de Brazlândia, região do Capãozinho III.
O homem foi preso por policiais civis da 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia).
Veja as imagens:
Segundo as investigações da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o suspeito se envolveu em uma briga com um vizinho. Cerca de 20 minutos após deixar o local, ele retornou armado, efetuou um disparo dentro do próprio carro e passou a ameaçar uma das vítimas.
Mais detalhes da prisão:
- A equipe policial foi acionada, mas o homem conseguiu fugir antes da chegada dos agentes.
- Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, os agentes acharam um revólver calibre .38 escondido dentro de um colchão.
- A arma estava com seis cartuchos intactos.
Durante a diligência, a polícia constatou que o homem se feriu ao disparar acidentalmente contra a própria perna. Mesmo lesionado, ele não procurou atendimento médico.
O homem foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, disparo de arma de fogo e ameaça. Ele permanece à disposição da Justiça.