19/10/2025
Universo POP
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Desfile com materiais reciclados encanta web pela criatividade de alunos no Acre
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Ohana Aiache e Sam Monteiro celebram união em cerimônia dos sonhos em Pipa
Ludmilla Cavalcante recebe anel do namorado em jantar romântico e seguidores suspeitam de noivado
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França

Homem esconde arma em colchão após atirar e ameaçar vizinhos no DF

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
homem-esconde-arma-em-colchao-apos-atirar-e-ameacar-vizinhos-no-df

Um homem foi preso após ameaçar vizinhos com uma arma de fogo e esconder o revólver dentro de um colchão, neste domingo (19/10).

A intimidação ocorreu na madrugada de sábado (18/10), na zona rural de Brazlândia, região do Capãozinho III.

O homem foi preso por policiais civis da 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia).

Veja as imagens:

Segundo as investigações da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o suspeito se envolveu em uma briga com um vizinho. Cerca de 20 minutos após deixar o local, ele retornou armado, efetuou um disparo dentro do próprio carro e passou a ameaçar uma das vítimas.

Mais detalhes da prisão:

  • A equipe policial foi acionada, mas o homem conseguiu fugir antes da chegada dos agentes.
  • Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, os agentes acharam um revólver calibre .38 escondido dentro de um colchão.
  • A arma estava com seis cartuchos intactos.

Durante a diligência, a polícia constatou que o homem se feriu ao disparar acidentalmente contra a própria perna. Mesmo lesionado, ele não procurou atendimento médico.

O homem foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, disparo de arma de fogo e ameaça. Ele permanece à disposição da Justiça.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost