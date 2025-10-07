07/10/2025
Homem espanca a mãe com cadeiradas após ela se recusar a fazer café

Um homem foi preso em flagrante por policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Campos dos Goytacazes (RJ), nessa segunda-feira (6/10), após agredir a própria mãe depois de ela se recusar a preparar um café para ele.

De acordo com os investigadores, o homem desferiu diversos golpes, inclusive usando uma cadeira, acertando o rosto, peito e dedos da mãe. Durante as agressões, ele ainda teria xingado-a. O caso aconteceu no bairro Parque Canaã, no Norte Fluminense.

A investigação aponta que essa não é a primeira vez que a vítima é atacada pelo próprio filho.

Ao receber a denúncia, registrada pela mulher agredida, os policiais realizaram diligências e localizaram o suspeito.

O homem foi autuado em flagrante por lesão corporal e injúria, na forma da Lei Maria da Penha.

