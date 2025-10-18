18/10/2025
Universo POP
Homem espera 50 anos e mata colega por trote na época da escola

Escrito por Metrópoles
Um crime ocorrido há mais de dez anos em Dakota do Sul, nos Estados Unidos, voltou a repercutir nas redes sociais. A história de Carl V. Ericsson, que matou o ex-colega de escola Norman Johnson por vingança de um trote sofrido há mais de meio século, viralizou novamente e reacendeu discussões sobre os efeitos psicológicos de humilhações antigas.

O crime aconteceu em janeiro de 2012, na cidade de Madison, em Dakota do Sul. Ericsson, então com 73 anos, foi até a casa de Johnson, de 72, tocou a campainha, confirmou o nome da vítima e disparou duas vezes em seu rosto.

Johnson, professor e treinador aposentado da Madison High School, morreu na hora.

Leia mais no Correio 24 Horas, parceiro do Metrópoles.

