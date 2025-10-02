Homem foge após agredir esposa com foice, atropelá-la e quebrar a casa

Um homem fugiu após tentar matar a esposa com uma foice, na tarde dessa quarta-feira (1º/10). A Polícia Civil investiga o caso, que ocorreu no bairro Vila Agrocha, em Registro, no Vale do Ribeira, interior de São Paulo.

Tentativa de feminicídio com foice

A mulher, de 45 anos, foi agredida quando o homem invadiu a residência. O suspeito também quebrou móveis e partes da casa, depois furtou o celular da esposa.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o agressor chegou a deixar a perna da vítima ferida ao tentar atropelá-la.

Policiais militares (PMs) foram acionados.

A vítima foi socorrida e levada a um hospital.

O homem segue foragido.

O caso foi registrado como furto à residência, dano, violência doméstica, injúria e tentativa de feminicídio na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) da cidade.