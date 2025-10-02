02/10/2025
Homem foge após agredir esposa com foice, atropelá-la e quebrar a casa

Um homem fugiu após tentar matar a esposa com uma foice, na tarde dessa quarta-feira (1º/10). A Polícia Civil investiga o caso, que ocorreu no bairro Vila Agrocha, em Registro, no Vale do Ribeira, interior de São Paulo.

Tentativa de feminicídio com foice

  • A mulher, de 45 anos, foi agredida quando o homem invadiu a residência. O suspeito também quebrou móveis e partes da casa, depois furtou o celular da esposa.
  • Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o agressor chegou a deixar a perna da vítima ferida ao tentar atropelá-la.
  • Policiais militares (PMs) foram acionados.
  • A vítima foi socorrida e levada a um hospital.
  • O homem segue foragido.

O caso foi registrado como furto à residência, dano, violência doméstica, injúria e tentativa de feminicídio na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) da cidade.

