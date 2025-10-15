Homem foge de Goiânia para o DF e é preso após ameaçar mãe e avó

Um homem foi preso após ameaçar a mãe e a avó, na QNM 18, em Ceilândia, nesta quarta-feira (15/10). A própria mãe dele denunciou o caso à Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), que deteve o suspeito.

O homem morava com a mãe em Goiânia (GO) e, lá, cometeu furtos e roubos. Recentemente, ele fugiu para a QNM 18, em Ceilândia, onde a avó dele mora. A partir daí, começaram as ameaças.

Preocupada com a situação, a mãe do suspeito saiu da capital goiana até a casa da QNM 18 e confirmou que o filho vinha ameaçando a avó. Ela, então, decidiu ligar para a PMDF nesta quarta-feira (15/10).

Os militares foram ao local. O suspeito tentou fugir, mas foi capturado cerca de uma hora e meia depois. De acordo com a polícia, ele “aparentava estar sob efeito de entorpecentes”.

O homem, que não teve a identidade revelada, foi levado para a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam II), em Ceilândia.