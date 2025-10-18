18/10/2025
Homem foge e abandona caminhão carregado com madeira irregular em Cruzeiro do Sul

Ao perceber a aproximação da guarnição, o motorista e outras pessoas que estavam no local fugiram para a mata

Durante uma fiscalização ambiental da Operação Protetor dos Biomas XV, realizada neste sábado (18), o Pelotão Ambiental da Polícia Militar flagrou um caminhão sendo carregado com madeira de origem irregular no Ramal 2 da BR-364, em Cruzeiro do Sul. Ao perceber a aproximação da guarnição, o motorista e outras pessoas que estavam no local fugiram para a mata.

O caminhão, de cor vermelha e sem placas de identificação, estava com aproximadamente 2 metros cúbicos de madeira serrada na carroceria/Foto: Cedida

O caminhão, de cor vermelha e sem placas de identificação, estava com aproximadamente 2 metros cúbicos de madeira serrada na carroceria, além de 12 m³ de madeira prontos para carregamento à margem do ramal. Durante a fuga, o condutor abandonou uma mochila e um galão com óleo diesel.

Nas proximidades, os policiais identificaram uma casa de dois pavimentos, sendo o térreo utilizado como estrutura para beneficiamento de madeira. Moradores da região informaram que o motorista do caminhão seria um homem conhecido como Isac, reincidente no transporte ilegal de madeira. Segundo a PM, o mesmo veículo já havia sido apreendido em maio deste ano por transporte sem Documento de Origem Florestal (DOF), conduzido pelo mesmo suspeito.

Devido à falta de policiais habilitados para dirigir veículos de grande porte e à ausência de sinal de internet e rádio para acionar apoio, o caminhão precisou ser deixado no local. A mochila, a chave do veículo e o galão de combustível foram entregues à Delegacia Geral de Polícia Civil, junto com o registro da ocorrência.

