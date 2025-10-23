23/10/2025
Homem invade casa com faca, ameaça adolescentes e acaba espancado por vizinhos em Rio Branco

Revoltados com a situação, moradores vizinhos reagiram e agrediram o invasor com golpes de ripa

Um homem identificado como Ângelo Máximo de Oliveira da Silva, de 50 anos, foi espancado por populares após invadir uma residência armado com uma faca e ameaçar três adolescentes, na noite desta quarta-feira (22), na Rua Maestro Sandoval, no bairro Chico Mendes, em Rio Branco.

Caso aconteceu no bairro Chico Mendes/Foto: ContilNet

De acordo com informações da Polícia Militar, Ângelo teria entrado de forma violenta na casa, portando uma faca, e feito ameaças contra os jovens que estavam no local. Revoltados com a situação, moradores vizinhos reagiram e agrediram o invasor com golpes de ripa, além de provocarem duas perfurações de faca no braço esquerdo e uma possível fratura nas costelas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico ao local. Os socorristas prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Ângelo ao pronto-socorro de Rio Branco, onde ele deu entrada em estado clínico estável.

Policiais militares do 1º Batalhão também estiveram na ocorrência, colheram depoimentos de testemunhas e registraram o caso. As autoridades competentes irão investigar as circunstâncias da invasão e das agressões sofridas pelo suspeito.

