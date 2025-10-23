Homem invade casa com faca, ameaça adolescentes e acaba espancado por vizinhos em Rio Branco

Um homem identificado como Ângelo Máximo de Oliveira da Silva, de 50 anos, foi espancado por populares após invadir uma residência armado com uma faca e ameaçar três adolescentes, na noite desta quarta-feira (22), na Rua Maestro Sandoval, no bairro Chico Mendes, em Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia Militar, Ângelo teria entrado de forma violenta na casa, portando uma faca, e feito ameaças contra os jovens que estavam no local. Revoltados com a situação, moradores vizinhos reagiram e agrediram o invasor com golpes de ripa, além de provocarem duas perfurações de faca no braço esquerdo e uma possível fratura nas costelas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico ao local. Os socorristas prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Ângelo ao pronto-socorro de Rio Branco, onde ele deu entrada em estado clínico estável.

Policiais militares do 1º Batalhão também estiveram na ocorrência, colheram depoimentos de testemunhas e registraram o caso. As autoridades competentes irão investigar as circunstâncias da invasão e das agressões sofridas pelo suspeito.