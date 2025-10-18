Homem invade Escola Superior de Defesa e ameaça servidor com vidro

Um homem invadiu duas vezes o prédio da Escola Superior de Defesa (ESD), em Brasília, e atacou um servidor utilizando uma garrafa de vidro quebrada. O crime ocorreu na noite dessa quarta-feira (15/10).

Segundo as informações do relatório da equipe de vigilância da escola, a primeira invasão aconteceu por volta das 18h. O suspeito, que não teve a identidade revelada, foi abordado por seguranças e retirado das dependências da instituição sem maiores incidentes.

Aproximadamente uma hora depois, por volta das 19h18, o mesmo homem retornou ao local, conseguiu acessar o Bloco H e se dirigiu à sala da Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI), onde surpreendeu um servidor em pleno expediente.

Durante a abordagem, o invasor ameaçou a vítima pressionando uma garrafa de vidro quebrada contra o pescoço dela. A equipe de segurança precisou negociar com o agressor, por cerca de 10 minutos, até que ele fosse desarmado e a situação controlada.

O homem conseguiu fugir pela portaria norte antes de ser detido. Até o momento, ele não foi localizado.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) ainda não localizou a ocorrência, mas o caso deve ser apurado pela corporação.

Criada em 2021 e vinculada ao Ministério da Defesa, a ESD realiza estudos, pesquisas, extensão, difusão, ensino e intercâmbio, em temas de interesse da Defesa Nacional, com foco prioritário nos servidores civis dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e de instituições de interesse da Defesa, atendendo, também, os militares das Forças Armadas.

A coluna Na Mira entrou em contato com a ESD e aguarda resposta. O espaço segue aberto para posicionamentos.