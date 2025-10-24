24/10/2025
Homem invade posto de saúde no Acre e agride servidora com tapa no rosto

Secretaria Municipal de Saúde registrou boletim de ocorrência e divulgou nota de repúdio

Na manhã da última quinta-feira (23), uma servidora pública do município de Feijó foi agredida dentro da unidade de saúde do bairro Zenaide de Paiva, em um episódio que causou revolta e preocupação entre os moradores e colegas de trabalho.

De acordo com relatos de testemunhas, um homem entrou na unidade, pegou alguns preservativos e começou a distribuí-los para as pessoas que aguardavam atendimento. Em seguida, ele se aproximou da servidora e a agrediu com um tapa no rosto, surpreendendo todos que estavam no local.

Secretaria Municipal de Saúde registrou boletim de ocorrência e divulgou nota de repúdio/Foto: Reprodução

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou o caso e informou que um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia do município. Em nota, a pasta repudiou o ato de violência e destacou a importância de garantir segurança e respeito aos profissionais de saúde durante o exercício de suas funções.

Com informações do Feijó Notícias

