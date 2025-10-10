homem-joga-lata-no-palco-de-pablo-e-cantor-se-irrita:-“ou-sai-ele-ou-eu”

O cantor Pablo viralizou em um vídeo que pede para os seguranças tiraram um homem do público que jogou uma lata de cerveja em sua direção, enquanto se apresentava em Porta Grande, no Amapá, no último fim de semana. Irritado, o artista afirmou que se o fã não fosse retirado, quem sairia dali era ele mesmo.

O famoso discutiu com o homem: “Segurança, tira esse rapaz aqui da festa por gentileza. Se essa lata pega em mim agora. Você vai sair da festa… Não tem conversa, meu amigo. Você é bagunceiro, cabelo branco bagunçando, porra. Se respeita, toma vergonha na sua cara… Você quer que eu fale o que?”

“Justifica você jogar uma lata aqui em mim, o que justifica? Tem homem aqui pra tirar esse rapaz ou não tem? Você infelizmente vai ter que sair ou eu saio do palco. Quando ele sair eu volto. Saiu ou não saiu? E aí, já podemos? Vocês estão felizes com o nosso show?”, finalizou.

O homem foi retirado do meio do público, rindo, e a celebridade continuou o seu show. Em abril deste ano de 2025, aconteceu algo semelhante em Alegrete, Piauí, só que com uma mulher:

“É pra tirar ela da festa, segurança, por favor, sem conversa. Se a segurança da festa não tirar a minha segurança vai… Ou ela sai, ou eu saio do palco. A mulher não se aguenta em pé… Já jogou dois objetos aqui. Misericórdia. Não aguenta beber, não bebe”, reclamou ele para a equipe.