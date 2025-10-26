Homem mata esposa a facadas e tira a própria vida na frente dos filhos pequenos no Acre

Um crime de feminicídio seguido de suicídio foi registrado na madrugada deste domingo (26), na Vila do Incra, município de Porto Acre. Cibelly Rodrigues Silva, de 18 anos, foi morta a golpes de faca pelo próprio marido, Francisco Jeremias Silva, de 39 anos, dentro da residência do casal, localizada na Rua 1° de Maio, no loteamento Jardim. Após o assassinato, Francisco tirou a própria vida.

De acordo com informações da Polícia Militar, o casal consumia bebida alcoólica quando iniciou uma discussão. Durante o desentendimento, Francisco se apossou de uma faca e desferiu ao menos três golpes contra Cibelly, atingindo-a no peito direito e no abdômen.

Em seguida, o homem se deslocou até a casa do irmão, que possui deficiência, onde amarrou uma corda em uma estrutura da cobertura da residência e cometeu suicídio por enforcamento.

O irmão, ao se deparar com a cena, acionou familiares, que imediatamente chamaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Uma ambulância de suporte básico foi enviada ao local e encontrou Cibelly já sem vida, ao lado dos filhos do casal, de aproximadamente 8 meses e 3 anos, que choravam próximo ao corpo da mãe.

Os militares isolaram as áreas até a chegada da equipe de perícia criminal. Após os procedimentos de praxe, os corpos foram removidos e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML), em Rio Branco.

O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Porto Acre.