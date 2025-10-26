26/10/2025
Universo POP
Roberta Miranda liga para a dona do bordão ‘Tem Pitú?’ e fãs enlouquecem
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality

Homem mata esposa a facadas e tira a própria vida na frente dos filhos pequenos no Acre

O irmão do homem, ao se deparar com a cena, acionou familiares

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Um crime de feminicídio seguido de suicídio foi registrado na madrugada deste domingo (26), na Vila do Incra, município de Porto Acre. Cibelly Rodrigues Silva, de 18 anos, foi morta a golpes de faca pelo próprio marido, Francisco Jeremias Silva, de 39 anos, dentro da residência do casal, localizada na Rua 1° de Maio, no loteamento Jardim. Após o assassinato, Francisco tirou a própria vida.

De acordo com informações da Polícia Militar, o casal consumia bebida alcoólica quando iniciou uma discussão. Durante o desentendimento, Francisco se apossou de uma faca e desferiu ao menos três golpes contra Cibelly, atingindo-a no peito direito e no abdômen.

Casal em foto antiga/Foto: Reprodução

Em seguida, o homem se deslocou até a casa do irmão, que possui deficiência, onde amarrou uma corda em uma estrutura da cobertura da residência e cometeu suicídio por enforcamento.

Corpo no local do crime/Foto: Reprodução

O irmão, ao se deparar com a cena, acionou familiares, que imediatamente chamaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Uma ambulância de suporte básico foi enviada ao local e encontrou Cibelly já sem vida, ao lado dos filhos do casal, de aproximadamente 8 meses e 3 anos, que choravam próximo ao corpo da mãe.

Vítima no local do crime/Foto: Reprodução

Os militares isolaram as áreas até a chegada da equipe de perícia criminal. Após os procedimentos de praxe, os corpos foram removidos e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML), em Rio Branco.

Local do crime/Foto: Reprodução

O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Porto Acre.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost