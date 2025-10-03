03/10/2025
Homem mata mãe e filha após ser denunciado por estupro no Rio

Mãe e filha foram assassinadas dentro de casa, nessa quinta-feira (2/10), no bairro de Tanguá, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O crime, que está sendo investigado como duplo feminicídio, ocorreu após homem ser denunciado pelo crime de estupro.

De acordo com informações da polícia, o principal suspeito dos feminicídios seria companheiro de umas das vítimas, de 36. Ele é apontado como autor dos disparos que mataram a mulher e a filha, de 15 anos. O crime ocorreu por volta das 7h, na casa onde as vítimas moravam.

Leia a reportagem completa em O São Gonçalo, parceiro do Metrópoles.

