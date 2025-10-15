15/10/2025
Homem mata mulher a pauladas por causa de óculos; veja o que ele disse

Escrito por Metrópoles
homem-mata-mulher-a-pauladas-por-causa-de-oculos;-veja-o-que-ele-disse

Uma mulher de 47 anos morreu nessa segunda-feira (13/10) após ser brutalmente espancada pelo namorado, de 28 anos, com golpes de madeira. O crime ocorreu no domingo (12/10), em Rosalândia, distrito de Bela Vista de Goiás.

Segundo a delegada responsável pelo caso, Magda D’Ávila, a vítima, identificada como Nádia Gonçalves de Aguiar, servidora pública, ficou irreconhecível devido às pauladas.

O agressor, Jonas Alves de Souza, fugiu após o feminicídio, mas foi preso na terça-feira (14/10) por policiais militares do 30º BPM. Ao ser detido, confessou: “A gente estava bebendo no estábulo de casa. Ela quebrou o óculos e eu disse: ‘Calma, é só comprar outro’. Ela se exaltou, me deu um tapa. Fiquei cego de raiva, bati nela e saí correndo”.

Veja a confissão: 

De acordo com as investigações da Polícia Civil, as agressões teriam iniciado depois que Nádia se recusou a manter relações sexuais com o suspeito. Jonas a teria espancado com golpes de capacete, um pedaço de madeira e tijolos, causando ferimentos graves.

Antecedentes criminais

A delegada destacou que Jonas já havia sido preso em 2021. “Na época, ele agrediu a companheira com pauladas, e o filho, ao tentar defendê-la, também foi atingido”, relatou a investigadora. No primeiro caso, mãe e filho sofreram ferimentos graves e precisaram passar por cirurgia.

