12/10/2025
Universo POP
Diane Keaton morre aos 79 anos, diz revista
Cantor argentino é assassinado a tiros após ensaio de reality no México
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas

Homem mata namorado da ex a machadadas e esconde corpo em ribanceira

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
homem-mata-namorado-da-ex-a-machadadas-e-esconde-corpo-em-ribanceira

Um homem identificado como Célio Monteiro de Souza (foto em destaque) é procurado por assassinar brutalmente o namorado da ex-companheira na madrugada da última quarta-feira (8/11), no bairro Horto do Vino, em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro (RJ). A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCRJ), busca informações sobre o suspeito, que está foragido desde o crime.

Segundo investigadores da 151ª Delegacia de Polícia (Nova Friburgo), o agressor teria cometido o homicídio após descobrir que a ex-namorada, com quem ainda tinha um caso, estava se relacionando com outro homem.

Leia também

Ao se encontrar com a vítima na casa da mulher, o criminoso teria tentado desferir golpes de machado no homem e, após ser desarmado pela vítima, a empurrou de uma altura em que a queda o deixou desacordado. Nesse momento, o acusado teria colocado a vítima no porta-malas do carro e desaparecido.

Após três dias de diligências, agentes da unidade encontraram o corpo da vítima, na última sexta-feira (10/10), em uma ribanceira da região. O homem estava amarrado e com lesões brutais de golpes de machado, que levaram à sua morte.

Qualquer informação sobre o paradeiro do homem, a Polícia Civil solicita e orienta que entrem em contato diretamente com a delegacia de Nova Friburgo pelo número (22) 98131-5050.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost