homem-mata-namorado-da-ex-a-machadadas-e-esconde-corpo-em-ribanceira

Um homem identificado como Célio Monteiro de Souza (foto em destaque) é procurado por assassinar brutalmente o namorado da ex-companheira na madrugada da última quarta-feira (8/11), no bairro Horto do Vino, em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro (RJ). A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCRJ), busca informações sobre o suspeito, que está foragido desde o crime.
Segundo investigadores da 151ª Delegacia de Polícia (Nova Friburgo), o agressor teria cometido o homicídio após descobrir que a ex-namorada, com quem ainda tinha um caso, estava se relacionando com outro homem.
Ao se encontrar com a vítima na casa da mulher, o criminoso teria tentado desferir golpes de machado no homem e, após ser desarmado pela vítima, a empurrou de uma altura em que a queda o deixou desacordado. Nesse momento, o acusado teria colocado a vítima no porta-malas do carro e desaparecido.
Após três dias de diligências, agentes da unidade encontraram o corpo da vítima, na última sexta-feira (10/10), em uma ribanceira da região. O homem estava amarrado e com lesões brutais de golpes de machado, que levaram à sua morte.
Qualquer informação sobre o paradeiro do homem, a Polícia Civil solicita e orienta que entrem em contato diretamente com a delegacia de Nova Friburgo pelo número (22) 98131-5050.