Homem morre ao fazer exercícios físicos em academia no Ceará

Um homem de 44 anos faleceu em uma academia de Fortaleza (CE) após passar mal durante exercícios físicos, na noite dessa segunda-feira (13/10).

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram ao local para atender a vítima. Os socorristas realizaram Reanimação Cardiopulmonar (RCP) na tentativa de salvar o homem, que não resistiu.

Segundo a Secretaria de Segurança do Ceará, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e confirmou a morte do homem. A Perícia Forense realizará laudo para confirmar a causa do óbito.

O fato foi registrado na 13º Distrito Policial (DP), unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), e transferido para o 16º DP, delegacia que cobre a região.

O Pátio Castelão, empresa que administra o local onde a academia funciona, emitiu uma nota de pesar, se solidarizando com os amigos e família da vítima. Confira.

“O Pátio Castelão lamenta profundamente o falecimento ocorrido na noite de ontem (13) nas dependências da academia Gaviões, localizada em nosso empreendimento.

Assim que o fato foi constatado, todas as medidas necessárias foram tomadas imediatamente — o local foi isolado, e as autoridades competentes, incluindo a Polícia e a Perícia, foram acionadas e estiveram no local para os devidos procedimentos.

Manifestamos nossa solidariedade e profundo pesar à família e aos amigos da vítima neste momento de dor. O Pátio Castelão reitera seu compromisso com a segurança e o bem-estar de todos os frequentadores e lojistas”.

O Metrópoles tentou contato com a Academia Gaviões onde ocorreu o caso, mas não obteve resposta. O espaço segue aberto.