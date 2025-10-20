20/10/2025
Homem morre eletrocutado após fio de internet encostar em rede de alta tensão em Sena Madureira

Francisco Vilaça ainda chegou a ser socorrido e levado ao hospital João Câncio Fernandes, mas não resistiu aos ferimentos

O começo da noite desta segunda-feira (20) foi marcado por um trágico acontecimento no pólo Elias Moreira, em Sena Madureira. Um homem identificado até agora como Francisco Vilaça morreu eletrocutado.

Informações obtidas através de moradores, indicam que a tragédia ocorreu quando um fio de internet se rompeu e bateu na alta tensão vindo a atingir Francisco e um outro rapaz. A situação pior, no entanto, foi para Francisco. Ele ainda foi socorrido com vida e encaminhado ao pronto socorro do hospital João Câncio Fernandes, porém, não resistiu.

Francisco Vilaça morreu eletrocutado no pólo Elias Moreira, em Sena Madureira, após fio de internet encostar em rede de alta tensão/Foto: Reprodução

Francisco era casado com Aldenira Januário, conhecida como Vera e morava há algum tempo no pólo Elias Moreira, ramal do meio.

O corpo do mesmo permanece no necrotério do hospital João Câncio Fernandes, aguardando os procedimentos de praxe.

Veja o vídeo:

 

