Homem morre em acidente na rodovia federal e caminhão tem carga saqueada

Um homem de 31 anos morreu e outro ficou ferido em um acidente envolvendo um caminhão e uma carreta na BR-101, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, às 10h30 desta sexta-feira (17). O trecho da rodovia ficou totalmente interditado por cerca de cinco horas para a remoção dos veículos.

Segundo a concessionária Ecovias Capixaba, que administra a rodovia, os veículos colidiram de frente no km 404, provocando um longo engarrafamento nos dois sentidos. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o caminhão seguia no sentido Vitória e teria ocupado a faixa contrária, colidindo com a carreta que vinha no sentido Rio de Janeiro.

O Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba confirmou a morte de uma das vítimas e informou que a segunda pessoa foi socorrida com ferimentos leves. Equipes da PRF, Samu, Polícia Científica e Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas para atender à ocorrência. Um dos veículos pertence a uma transportadora e estava carregado com encomendas diversas.

Imagens registradas por motoristas mostram pessoas saqueando parte da carga após o acidente. A PRF retirou o caminhão por volta das 13h50, levando-o até o Trevo do Frade, onde agentes permanecem para evitar novos saques. A carreta foi removida às 15h20. Informações g1 ES.

