Homem morre esmagado ao trocar pneu de ônibus de cantora sertaneja

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a um acidente neste domingo (26), às 17h31, na EPIA Norte, próximo ao Parque Nacional de Brasília, envolvendo o ônibus da cantora sertaneja Allana Macedo, natural de Planaltina. O veículo transportava a cantora, músicos e equipe após um show em São Félix do Xingu (PA).

Segundo a Policia Civil do Distrito Federal (PCDF), o borracheiro Alexsandro Mota da Silva realizava o reparo de um pneu do ônibus quando ocorreu o acidente. Testemunhas informaram que o profissional utilizava dois macacos hidráulicos para levantar o veículo. Ao retirar um dos equipamentos, o ônibus, que possui suspensão a ar, cedeu sobre ele, esmagando parte de seu corpo.

Equipes do Corpo de Bombeiros atendem ao acidente com o ônibus da cantora Allana Macedo, que resultou na morte do borracheiro Alexsandro Mota da Silva

Local do acidente na EPIA Norte, em Brasília, onde o ônibus da banda de Allana Macedo caiu durante a troca de pneu, causando a tragédia

Reprodução/PCDF2 de 2

Equipes do Corpo de Bombeiros atendem ao acidente com o ônibus da cantora Allana Macedo, que resultou na morte do borracheiro Alexsandro Mota da Silva

Reprodução/PCDF

Ainda de acordo com a PCDF, antes da chegada do Corpo de Bombeiros, eles conseguiram puxar Alexsandro debaixo do ônibus e perceberam que ele ainda apresentava sinais vitais, acionando imediatamente a equipe de socorro.

O CBMDF mobilizou quatro viaturas de resgate e o helicóptero do resgate aéreo para atender a ocorrência. Os socorristas iniciaram imediatamente a reanimação cardiopulmonar (RCP), mas, após cerca de 60 minutos de manobras, Alexsandro não resistiu e foi declarado morto no local.

A cantora Allana Macedo, seus músicos e equipe manifestaram profundo pesar e solidariedade à família e aos amigos da vítima, além de se colocarem à disposição das autoridades competentes. A assessoria informou que novas atualizações serão divulgadas posteriormente.

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

