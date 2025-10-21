Homem perdoado por Trump pelo 6/1 é preso por ameaçar líder democrata

O líder democrata da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Hakeem Jeffries, comunicou nas redes sociais que um dos condenados pelo ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021, perdoado pelo presidente norte-americano Donald Trump, foi preso nesta terça-feira (21/10) por ameaçá-lo de morte por mensagens de texto.

As mensagens em tom ameaçador foram enviadas na sexta-feira (17/10) a um destinatário que ainda não foi identificado pela polícia. Na rede social X (antigo Twitter), o parlamentar agradeceu às autoridades norte-americanas pelo trabalho.

“Sou grato às autoridades estaduais e federais pela ação rápida e decisiva ao prender um indivíduo perigoso que fez uma ameaça de morte crível contra mim, com toda a intenção de cumpri-la”, escreveu Jeffries.

Veja na íntegra:

My statement on the most recent credible death threat against me. pic.twitter.com/Z7VsIWFqLq — Hakeem Jeffries (@RepJeffries) October 21, 2025

O suspeito foi identificado como Christopher Moynihan, de 34 anos. De acordo com um documento judicial, ele enviou mensagens de texto ameaçadoras sobre uma aparição pública que Jeffries, representante do 8º distrito congressional de Nova York, faria na cidade.

“Hakeem Jeffries fará um discurso daqui a alguns dias em Nova York. Não posso permitir que esse terrorista viva… Mesmo que eu seja odiado, ele precisa ser eliminado… Eu o matarei para o futuro”, dizia uma das mensagens, segundo o processo.

A denúncia afirma que “essas mensagens de texto colocaram o destinatário em um medo razoável do assassinato iminente de Hakeem Jeffries pelo réu”. A acusação contra Moynihan — fazer uma ameaça terrorista — é classificada como crime de classe D nos EUA.

Ainda na publicação, Jeffries criticou o perdão concedido por Trump para os condenados pelo ataque ao Capitólio.

“Infelizmente, nossos bravos homens e mulheres na aplicação da lei estão todos forçados a dedicar seu tempo a manter nossas comunidades protegidas desses indivíduos violentos que nunca deveriam ter sido perdoados”, disse.

Um dos perdoados por Trump

Em fevereiro de 2023, Moynihan foi condenado a 21 meses de prisão por acusações que incluíam obstrução de um processo oficial.

Ele estava entre as quase 1.590 pessoas acusadas de participar da invasão do Capitólio dos EUA, quando apoiadores de Trump tentaram impedir a certificação da vitória do democrata Joe Biden nas eleições presidenciais de 2020. Ele também se declarou culpado de cinco acusações de contravenção.

Trump concedeu perdão a quase todos os envolvidos criminalmente no ataque, em um gesto de solidariedade aos simpatizantes que o apoiaram.