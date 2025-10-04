04/10/2025
Homem persegue a mãe idosa com pedaço de pau por não ter feito o almoço e é preso pela polícia

O caso aconteceu no interior do Mato Grosso, em Peixoto de Azevedo, a quase 700km de Cuiabá

Um homem de 40 anos foi preso nesta semana em Peixoto de Azevedo (MT), a 692 km de Cuiabá, suspeito de perseguir a própria mãe, de 62 anos, com um pedaço de pau. Segundo a Polícia Civil, a motivação teria sido a recusa da mulher em preparar o almoço para o filho.

O homem foi preso após perseguir a mãe com um pedaço de pau/Foto: Reprodução

A vítima relatou que o filho é usuário de drogas e costuma ofendê-la, agredi-la e ameaçá-la de morte. De acordo com o relato dela, ao avisar que chamaria a polícia, o homem iniciou a perseguição pela rua. A mãe conseguiu fugir e buscar ajuda na delegacia local.

A polícia localizou o suspeito próximo a uma escola e o encaminhou à delegacia. Foi apresentada prisão preventiva, e o homem permanece à disposição da Justiça, enquanto a investigação segue em andamento.

