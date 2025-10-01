Homem persegue mulheres com faca e revólver após rejeição amorosa

A Polícia Civil prendeu, na tarde de segunda-feira (29), um homem de 30 anos acusado de perseguir, ameaçar e invadir as residências de mulheres de uma mesma família no município de Santo Estêvão, localizado a 41 quilômetros de Feira de Santana.

De acordo com as investigações, a situação começou quando uma das vítimas rejeitou um relacionamento amoroso com o suspeito, que era seu vizinho. A partir daí, ele passou a agir de forma agressiva, rondando a casa da família, fazendo ameaças constantes e chegando a invadir a propriedade rural onde elas viviam.

Em um dos episódios, segundo a polícia, o homem estava armado com uma faca e ainda exibiu um revólver, proferindo ameaças de morte contra as vítimas. A gravidade do caso levou as mulheres a procurarem a polícia e registrar boletins de ocorrência.

Com base nos elementos apresentados, a Justiça decretou a prisão preventiva do acusado. O mandado foi cumprido por equipes do Núcleo Especial de Atendimento à Mulher (Neam) em parceria com a Delegacia Territorial de Santo Estêvão. Após ser detido, ele foi levado à unidade policial, onde permanece à disposição da Justiça.