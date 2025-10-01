01/10/2025
Universo POP
Virginia Fonseca rebate críticas sobre coreografia em estreia como rainha de bateria da Grande Rio
Andressa Urach surpreende em gravação com pai, irmã, filho e ex-marido
Grazi Massafera quebra o silêncio sobre rumores de mau cheiro de Cauã Reymond
‘Vale Tudo’ promete duas mortes impactantes e o retorno surpreendente de Leonardo
Rapper Oruam realiza desejo curioso em primeira noite fora da prisão
Zé Felipe publica primeira foto de mãos dadas com Ana Castela
BBB 26 terá cinco casas de vidro pelo Brasil e grupo de veteranos junto com pipoca e camarote
Wagner Moura desponta como possível vencedor do Oscar 2026 por papel em filme brasileiro
Solteira, Carol Nakamura fala que está mais seletiva aos 40 e revela: “3 meses sem beijar”
Que peixão! Ana Castela fica impressionada com o talento de Zé na pescaria

Homem persegue mulheres com faca e revólver após rejeição amorosa

Caso teve início quando uma das vítimas recusou relacionamento com o acusado, vizinho delas

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A Polícia Civil prendeu, na tarde de segunda-feira (29), um homem de 30 anos acusado de perseguir, ameaçar e invadir as residências de mulheres de uma mesma família no município de Santo Estêvão, localizado a 41 quilômetros de Feira de Santana.

De acordo com as investigações, a situação começou quando uma das vítimas rejeitou um relacionamento amoroso com o suspeito, que era seu vizinho. A partir daí, ele passou a agir de forma agressiva, rondando a casa da família, fazendo ameaças constantes e chegando a invadir a propriedade rural onde elas viviam.

Caso teve início quando uma das vítimas recusou relacionamento com o acusado, vizinho delas/Foto: Reprodução

Em um dos episódios, segundo a polícia, o homem estava armado com uma faca e ainda exibiu um revólver, proferindo ameaças de morte contra as vítimas. A gravidade do caso levou as mulheres a procurarem a polícia e registrar boletins de ocorrência.

Com base nos elementos apresentados, a Justiça decretou a prisão preventiva do acusado. O mandado foi cumprido por equipes do Núcleo Especial de Atendimento à Mulher (Neam) em parceria com a Delegacia Territorial de Santo Estêvão. Após ser detido, ele foi levado à unidade policial, onde permanece à disposição da Justiça.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost