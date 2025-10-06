06/10/2025
Homem promete expor verdade sobre "adoção" de Poliana Rocha
Homem promete expor verdade sobre “adoção” de Poliana Rocha

Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo, virou assunto nas redes sociais após contar, no programa Sensacional, um episódio que viveu há cerca de 15 anos. Na entrevista, ela revelou que levou um adolescente de Ilhéus (BA) para Goiânia (GO), onde a família mora, depois de uma viagem à Bahia. Segundo Poliana, o marido havia “adotado” o jovem sem avisar a mãe do garoto, e, com o tempo, o menino passou a chamá-la de “mainha”.

Agora, um homem identificado como João Dias afirma ser a criança levada pela família. Em vídeo, ele disse que não sabia da entrevista de Poliana e anunciou que pretende contar sua versão completa do caso.

“Vou me pronunciar, porque, na verdade, a história é minha e logo logo eu vou contar tudo da forma certinha como aconteceu, onde aconteceu e contar tudo tudo para vocês”, afirmou em um vídeo que soma quase 1 milhão de visualizações no TikTok.

Na época, Zé Felipe ainda era criança. Poliana explicou que a intenção de Leonardo era que o adolescente fizesse companhia ao filho. “O menino começou a me chamar de mainha… E aquilo foi me incomodando, sabe? E acho que o Zé Felipe começou a ficar um pouco enciumado com o menino”, relatou. Ao notar a situação, ela decidiu enviar o jovem de volta para a Bahia.

João contou ainda que a mãe ficou chateada com a repercussão do relato, já que ele teria sido levado sem a autorização dela. “Eu quero deixar bem claro a respeito de tudo, no pronunciamento que eu vou fazer logo mais, porque já chegou nos ouvidos da minha família, da minha mãe”, explicou.

Para sustentar a identidade, João mostrou uma foto antiga ao lado de Leonardo, registrada na fazenda Talismã, em Goiânia. “Essa aqui é a foto original, a foto física que eu tenho aqui de lembrança, que eu vou guardar até ficar velhinho”, declarou.

Nas redes sociais, Poliana Rocha já havia comentado o caso e disse ter acionado sua equipe jurídica para processar quem estaria “caluniando” a família.

“Eu estou achando um saco isso, imagino que vocês também, né? E o pior disso tudo é que várias pessoas que já estavam sem aparecer na mídia estão pegando essa história, deturpando o que nós falamos e colocando para ganhar biscoito. Isso é o mais triste”, desabafou.

O Metrópoles entrou em contato com a assessoria de Poliana Rocha para confirmar se João é de fato o menino mencionado por ela na polêmica entrevista. A equipe informou que a mulher de Leonardo não quer falar sobre o caso. A reportagem ainda aguarda retorno de João Dias.

