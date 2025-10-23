Homem que ameaçou ex de morte e atirou na casa dela é preso pela PMDF

Policiais militares do 16º Batalhão de Polícia Militar (BPM), em Brazlândia, prenderam José Cláudio da Silva, que estava foragido acusado de atirar contra a casa da ex-companheira e ameaçá-la de morte. Ele foi capturado na tarde desta quarta-feira (22/10), na mesma região administrativa onde atua a unidade policial.

Foto de José Cláudio da Silva:

Leia também

O homem era procurado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 18ª Delegacia de Polícia, desde a última segunda-feira (20/10). José Cláudio é investigado por descumprir medidas protetivas de urgência determinadas pela Justiça.

Veja as buscas na casa do agressor:

Mesmo proibido de se aproximar da vítima, o agressor teria ido até a residência da ex-companheira, em Brazlândia, onde efetuou disparos de arma de fogo e fez ameaças de morte.

Diante da gravidade dos fatos, a equipe da 18ª DP representou à Justiça pelos mandados de prisão preventiva e de busca domiciliar contra o investigado.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, a polícia realizou buscas na casa de José Cláudio, mas ele e a arma utilizada nos disparos não foram encontrados no local.