13/10/2025
Homem que fazia doação no DF tem carro roubado durante ato de caridade

Escrito por Metrópoles
Um homem teve o carro roubado, na Asa Norte, enquanto realizava um ato de caridade. O crime ocorreu no início da tarde desse domingo (12/10), na quadra 910.

Segundo a Polícia Militar (PMDF), o roubo ocorreu às 12h, em um local conhecido como Favelinha da Casa do Ceará. O dono do carro estava realizando doações a pessoas em situação de vulnerabilidade no local, quando foi surpreendido por três indivíduos, sendo uma mulher e dois homens.

De acordo com a PMDF, eles saíram de um barraco e anunciaram o assalto, utilizando um objeto que aparentava ser uma arma de fogo.

Uma equipe do Grupo Tático Operacional (GTOp) do 3º BPM foi acionada e, após patrulhamento, localizou o veículo na via do SMU sete horas após o roubo, por volta das 19h.

ContilNet Notícias

