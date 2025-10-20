Homem que matou cunhada após desentendimento por balde de água é preso

A Polícia Civil de Mato Grosso (PCMT) prendeu, nesta segunda-feira (20/10), o homem de 46 anos suspeito de ter assassinado a cunhada e vizinha em setembro deste ano. Ele estava foragido desde o crime e foi localizado no bairro Dom Aquino, em Cuiabá.

O crime ocorreu no dia 10 de setembro, em uma propriedade rural localizada na comunidade Monjolo, zona rural de Cáceres (MT). A vítima, identificada como Conceição Almeida Ferreira, de 50 anos, foi alvejada por disparos de arma de fogo no quintal de sua residência.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima e o suspeito tiveram um desentendimento após ele pedir um balde de água para apagar um princípio de incêndio. Ele afirmou ter se sentido ameaçado em meio à briga, então pegou uma espingarda e atirou contra Conceição, que era esposa de seu irmão. Após o homicídio, o suspeito fugiu.

Desde então, as equipes da Polícia Civil iniciaram as buscas para localizar o suspeito, que havia se escondido em regiões rurais e se deslocado entre municípios da Baixada Cuiabana.

Após cruzamento de informações, e monitoramento realizado pela equipe da Delegacia da Mulher de Cáceres, foi possível identificar o paradeiro do suspeito, que estava trabalhando em uma empresa em Várzea Grande.

Com base nas provas colhidas e representações da autoridade policial, a Justiça expediu um mandado de prisão preventiva, que foi cumprido na manhã desta segunda (20), em uma clínica no bairro Dom Aquino, em Cuiabá, onde ele realizava um exame admissional.

O preso foi conduzido à Delegacia da Mulher de Várzea Grande, onde foram realizados os procedimentos legais e, em seguida, encaminhado à unidade prisional, ficando à disposição da Justiça.

De acordo com a delegada responsável pela DEDM de Cáceres, Cinthia Gomes da Rocha Cupido, a prisão representa um importante passo para a responsabilização do suspeito e para o enfrentamento da violência letal contra a mulher. “A atuação integrada entre as unidades da Polícia Civil tem sido essencial para a elucidação de crimes e a efetivação das medidas judiciais”, ressaltou Cinthia Gomes.

O delegado Regional de Cáceres, Higo Rafael Ferreira de Oliveira, destacou o comprometimento das equipes envolvidas na operação.

“A cooperação entre as delegacias e o trabalho técnico das investigações permitiram uma resposta rápida e efetiva ao crime, reafirmando o compromisso da Polícia Civil com a justiça e a defesa da vida”, afirmou.