11/10/2025
Universo POP
Homem que matou “Neymar” após festa e bebedeira é preso durante abordagem na BR-364

Antônio Vivaldo Machado Rocha deverá ser transferido para o presídio de Sena Madureira, onde aguardará julgamento.

No último dia 9 de outubro de 2025, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu Antônio Vivaldo Machado Rocha no km 115 da BR-364, sentido Rio Branco–Porto Velho (RO). Durante a abordagem a um veículo modelo Saveiro CD Cross, os agentes constataram que Antônio possuía um mandado de prisão em aberto, válido até 2035. Ele foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil em Rio Branco.

O homem foi preso durante abordagem da PRF/Foto: Reprodução

A prisão está diretamente relacionada a uma investigação conduzida pela Delegacia de Sena Madureira, sob a coordenação da delegada Rivânia Franklin e sua equipe de investigadores. O inquérito apura o assassinato de Francisco da Silva Oliveira, conhecido como “Neymar”, ocorrido na noite de 1º de janeiro de 2025, no porto do Seringal Sacado.

De acordo com as investigações, a vítima e uma testemunha participavam de uma festa de Réveillon em uma fazenda na região do Rio Iaco. Na manhã do dia 1º, ambos seguiram de barco em direção às suas residências, parando no porto do Seringal Sacado para comprar bebida alcoólica. Durante o trajeto, uma das pessoas encontrou o investigado Valdo Mesquita da Rocha e outro homem, ainda não identificado, ambos armados com terçados ou facões.

Ao retornar, foi percebida a ausência da vítima, que, segundo a investigação, foi assassinada por Valdo e pelo homem não identificado. O corpo de Francisco foi jogado no Rio Iaco, na região de Sena Madureira.

Antônio Vivaldo Machado Rocha deverá ser transferido para o presídio de Sena Madureira, onde aguardará julgamento.

