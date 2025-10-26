26/10/2025
Homem que morreu por 7 segundos revela o que viu do outro lado

Escrito por Metrópoles
As experiências de quase morte (EQM) sempre despertam fascínio e mistério, tanto na ciência quanto entre pessoas que tentam compreender o que acontece no limite entre a vida e a morte. Um neurocientista espanhol relatou ter vivido um episódio intenso após sofrer uma hemorragia interna grave que o deixou clinicamente morto por sete segundos.

Pesquisador do Conselho Superior de Investigações Científicas (CSIC), na Espanha, Álex Gómez Marín contou que viveu uma experiência que “mudou completamente” sua visão sobre a consciência e o sentido da existência. Durante o breve período, ele teve a sensação de estar “em um poço banhado por uma luz dourada” e de encontrar três figuras que lhe ofereceram a escolha entre voltar à vida ou permanecer morto.

“Tudo aconteceu em sete segundos”, contou o doutor em física teórica e mestre em biofísica pela Universidade de Barcelona, durante entrevista ao programa espanhol La Rosa de los Vientos. “Eu estava em um túnel — ou melhor, em um poço — olhando para cima. Havia três figuras contra a luz, me esperando. Eu via as silhuetas e sabia exatamente quem eram. Não tinha dúvidas”. Segundo o pesquisador, a luz era “amarela e muito forte”. Ele descreveu as figuras como “guias espirituais”.

Continue lendo no site Correio 24 Horas, parceiro do Metrópoles.

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

