Homem que morreu por 7 segundos revela o que viu do outro lado

As experiências de quase morte (EQM) sempre despertam fascínio e mistério, tanto na ciência quanto entre pessoas que tentam compreender o que acontece no limite entre a vida e a morte. Um neurocientista espanhol relatou ter vivido um episódio intenso após sofrer uma hemorragia interna grave que o deixou clinicamente morto por sete segundos.

Pesquisador do Conselho Superior de Investigações Científicas (CSIC), na Espanha, Álex Gómez Marín contou que viveu uma experiência que “mudou completamente” sua visão sobre a consciência e o sentido da existência. Durante o breve período, ele teve a sensação de estar “em um poço banhado por uma luz dourada” e de encontrar três figuras que lhe ofereceram a escolha entre voltar à vida ou permanecer morto.