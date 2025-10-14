14/10/2025
Homem reencontra cachorro desaparecido 10 anos depois: “Inacreditável”

Um homem de Chicago, nos Estados Unidos (EUA), reencontrou seu cachorro 10 anos depois do seu desaparecimento. Edmon Lighthall contou que o vira-lata Peter escapou do quintal em 2015. Após uma década, ele foi informado sobre o paradeiro do pet.

Entenda

  • Em 22 de setembro de 2025, Edmon Lighthall recebeu uma mensagem de texto de uma empresa de registro de microchip para animais de estimação.
  • A mensagem dizia que Peter havia sido encontrado.
  • Edmon, então, contatou o abrigo Hammond Animal Control e descobriu que seu cão havia sido resgatado pela polícia enquanto caminhava pela rua.
  • No dia seguinte, ele foi buscar o cachorro, a quem descreveu como “sua sombra”.

“Foi absolutamente inacreditável… Ele saiu e me cumprimentou, foi quase imediato. Senti como se ele me reconhecesse imediatamente”, disse Lighthall ao jornal ABC News.

Edmon decidiu reunir sua família e amigos em um parque para uma festa de boas-vindas a Peter. “Fizemos um piquenique, apresentamos ele à irmã [cadela] e a alguns outros cachorros de diferentes familiares e amigos. Foi uma experiência incrível”.

Radiante, o norte-americano contou que sempre soube em seu coração que veria seu amigo de quatro patas novamente. “Eu diria: ‘Acho que se ele estiver vivo, tenho certeza de que o verei novamente’”, finalizou o tutor.

