Homem sem as mãos surpreende e nocauteia adversário durante briga de rua; VÍDEO

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um homem com deficiência nos braços nocauteia outro durante uma briga em via pública. A cena, registrada por moradores, ocorreu em uma rua residencial e surpreendeu quem presenciou o desfecho.

Nas imagens, os dois homens aparecem discutindo e, em seguida, partem para a agressão física. Mesmo sem os braços, o homem com deficiência consegue desferir um golpe preciso, derrubando o oponente imediatamente. O outro cai desacordado, enquanto vizinhos reagem espantados.

O vídeo rapidamente ganhou repercussão pela forma inesperada como a briga terminou. Até o momento, não há informações sobre o local exato do ocorrido ou o estado de saúde do homem nocauteado.