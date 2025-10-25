25/10/2025
Homem sem as mãos surpreende e nocauteia adversário durante briga de rua; VÍDEO

Nas imagens, os dois homens aparecem discutindo e, em seguida, partem para a agressão física

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um homem com deficiência nos braços nocauteia outro durante uma briga em via pública. A cena, registrada por moradores, ocorreu em uma rua residencial e surpreendeu quem presenciou o desfecho.

O vídeo rapidamente ganhou repercussão pela forma inesperada como a briga terminou | Foto: Reprodução

Nas imagens, os dois homens aparecem discutindo e, em seguida, partem para a agressão física. Mesmo sem os braços, o homem com deficiência consegue desferir um golpe preciso, derrubando o oponente imediatamente. O outro cai desacordado, enquanto vizinhos reagem espantados.

O vídeo rapidamente ganhou repercussão pela forma inesperada como a briga terminou. Até o momento, não há informações sobre o local exato do ocorrido ou o estado de saúde do homem nocauteado.

