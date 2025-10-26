Homem sob efeito de drogas e álcool tenta matar a própria mãe em Rio Branco

Na noite deste sábado (25), um homem identificado como Carlos Lima da Silva, de 33 anos, tentou matar a própria mãe após chegar alterado à residência dela, localizada na Rua Francisco Admar, no bairro Altamira, em Rio Branco.

De acordo com informações de testemunhas, o homem estava sob efeito de drogas e álcool. Ele chegou armado com uma faca, arrombou a porta da casa e passou a ameaçar a mãe de morte. No momento em que tentou agredi-la fisicamente, vizinhos e familiares intervieram e conseguiram contê-lo, evitando uma tragédia.

A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou Carlos contido sobre uma cama. Os militares solicitaram o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que enviou a ambulância de Suporte Básico 05 para realizar os primeiros atendimentos.

Após ser avaliado pelos socorristas, o homem foi encaminhado sob escolta policial à UPA Franco Silva para avaliação médica.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar, e após receber alta, Carlos Lima da Silva deverá ser conduzido à Delegacia de Flagrantes (DEFLA), onde serão tomadas as medidas legais cabíveis pelo crime de ameaça e tentativa de homicídio contra a própria mãe.